L' Iran agli Usa | Consegniamo l' uranio se revocate le sanzioni Rivelate le condizioni dell' accordo

Da iltempo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran ha dichiarato che consegnerà l'uranio agli Stati Uniti se le sanzioni economiche verranno revocate. La condizione principale per firmare un accordo di pace è questa, secondo quanto annunciato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, ma si sa che la proposta riguarda uno scambio tra la riduzione delle sanzioni e la consegna del materiale nucleare.

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Revoca delle sanzioni in cambio della consegna dell'uranio. È la principale condizione che l'Iran chiederebbe agli Stati Uniti per firmare l'accordo di pace. Lo rivela Sky News Arabia, sostenendo che l'intesa tra i due paesi belligeranti è  vicina. Teheran chiederebbe anche l'accettazione di discussioni su un protocollo relativo al corridoio sicuro per la riapertura dello Stretto di Hormuz prima di passare a una tregua di 30 giorni. Nel frattempo Asim Munir, capo dell'esercito pakistano e tra i mediatori dell'accordo, ha lasciato Teheran insieme al ministro dell'Interno pakistano Mohsin Naqvi, anche lui in visita nella capitale iraniana per cercare di finalizzare l'intesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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