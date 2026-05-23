L’investitore delle due sorelle in via Carnia risponde al gip È provato sente la responsabilità delle sue azioni

Da ilgiorno.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 20 maggio, un uomo ha investito due sorelle di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano, uccidendo la più anziana e ferendo gravemente l’altra. L’uomo, risultato positivo a droga e alcool, è fuggito senza fermarsi. Risponde ora al giudice per le indagini, riconoscendo la responsabilità delle sue azioni.

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Milano, 23 maggio 2026 – La sera del 20 maggio, ubriaco e drogato, ha investito sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano due sorelle di 70 e 75 anni,  uccidendo la più anziana, Alfonsa Curiale, e ferendo gravemente la minore per poi fuggire senza prestare concorso. Adesso il 39enne, G.P., residente in un Comune dell’hinterland, è stato sentito dal gip, rispondendo a tutte le domande "per quel che è il suo ricordo" dell'incidente.  Per l'uomo, risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti quando si è costituito alla Polizia locale su suggerimento dei genitori, il pm ha chiesto il carcere. È accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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