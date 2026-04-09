WWE | Logan Paul e le conseguenze delle sue azioni

Logan Paul, oggi noto come figura stabile nella WWE e membro della stable The Vision, è tornato a parlare di una controversia avvenuta nel 2017. In quell’occasione, il suo nome è finito sulle pagine dei giornali a causa di un episodio che ha suscitato molte polemiche. Dopo alcuni anni, il wrestler ha ripercorso quei momenti e le conseguenze legali e pubbliche che ne sono derivate.

Oggi membro solido ed affidabile della WWE e della stable di cui fa parte, The Vision, Logan Paul è tornato a parlare di una controversia che, nel 2017, lo ha fatto balzare al disonore delle cronache. Andiamo per gradi: nel 2017 l’occupazione principale di Logan Paul era quella di content creator prima su Vine e poi, dopo la sua chiusura, su YouTube. Ed è qui che si è verificato uno degli episodi più discussi e più raccapriccianti della sua carriera antecedente al Pro Wrestling: quello noto come “il caso della foresta di Oakigahara “, nota anche al di fuori dal Giappone con il nome di “foresta dei suicidi”. Logan Paul e i suoi amici si resero protagonisti di un video che mostrava una vittima del gesto estremo con tanto di scambio di battute assai discutibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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