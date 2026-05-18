L’Erede su Canale 5 | tutto sulla nuova dizi turca con ?lhan ?en e Aybüke Pusat

Canale 5 continua a puntare sulle serie turche per l’estate, trasmettendo “L’Erede”, una produzione italiana basata sulla serie originale turca “Halef: Köklerin Ça?r?s?”. La serie vede protagonisti attori noti nel panorama televisivo e rappresenta un adattamento con differenze rispetto alla versione originale. La programmazione estiva prevede anche altri titoli di origine turca, consolidando la presenza di questa tipologia di produzioni nel palinsesto del canale.

Canale 5 punta ancora sulle serie turche per la sua programmazione estiva e lo fa con un titolo che promette di tenere incollati allo schermo: “L’Erede”, adattamento italiano di Halef: Köklerin Ça?r?s?, che in turco significa letteralmente “Halef: Il richiamo delle radici”. La serie debutterà a maggio in prima serata, con gli episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Prodotta da Most Production, scritta da Ercan U?ur e diretta da Deniz Çelebi Dikilita?, la serie ha già dimostrato di saper conquistare il pubblico: in Turchia è andata in onda su Now Turchia a partire dal 18 settembre 2025 con un appuntamento settimanale, raccogliendo un successo tale da guadagnarsi il rinnovo per una seconda stagione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

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