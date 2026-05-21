In un quadro politico segnato da tensioni tra i partiti di maggioranza e scontri interni, la discussione sulla legge elettorale si fa sempre più accesa. In questo scenario, un’analisi recente suggerisce che la proposta legislativa potrebbe risultare vantaggiosa anche per l’opposizione, in particolare per il leader del principale partito di sinistra. Mentre le diverse forze si preparano alle prossime elezioni, la questione della leadership rimane un elemento che influisce sui discorsi e sulle strategie dei vari attori politici.

Mentre la maggioranza continua a logorarsi tra distinguo, tensioni interne e prove di forza in vista delle prossime scadenze elettorali, c’è un convitato di pietra che agita il centrodestra: la leadership. Non quella di Giorgia Meloni, ancora saldamente ancorata a Palazzo Chigi, ma quella dei suoi alleati. A partire da Matteo Salvini, stretto tra la pressione di Roberto Vannacci, un partito inquieto e una stagione politica che, fin qui, gli ha restituito meno di quanto prometteva. Sullo sfondo, il nodo legge elettorale, il rebus del campo largo e una legislatura che, inevitabilmente, finirà per intrecciarsi con la partita decisiva del Quirinale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Salvini è sotto pressione. La legge elettorale? Per Castellani conviene anche a Schlein

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