Lega il paradosso di Salvini | potere costante e toni da opposizione

Notizia in breve

Il leader della Lega mantiene un atteggiamento critico e toni da opposizione nonostante il partito sia al governo. Questa strategia ha portato a un contrasto tra il discorso pubblico e la posizione ufficiale, creando confusione tra gli elettori. La presenza di dichiarazioni dure e attacchi alle istituzioni si combina con la partecipazione alle decisioni di governo, generando un paradosso. Contestualmente, questa linea ha contribuito a un calo di consensi nei territori, dove i votanti appaiono meno coinvolti.