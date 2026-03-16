Referendum Salvini | preoccupano toni minacciosi di alcuni procuratori

Il leader di un partito politico ha espresso preoccupazione per i toni minacciosi di alcuni procuratori capo della Repubblica riguardo al referendum sulla giustizia. Ha dichiarato di rispettare chi intende votare No, ma ha criticato le affermazioni fatte in questi giorni, in cui si sostiene che coloro che voteranno Sì sarebbero mafiosi, indagati o massoni.

Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove Referendum, Mantovano: non si vota su governo. Vittoria no ipoteca su futuro Milano, 16 mar. (askanews) – “Io rispetto chi voterà No” al referendum sulla giustizia, ma “sono preoccupato che alcuni procuratori capo della Repubblica ripetano in questi giorni che sanno che per il Sì voteranno mafiosi, indagati o massoni. Mi sa tanto del minaccioso. io rispetto chi voterà No, chiederei lo stesso rispetto per i milioni di italiani persone perbene che hanno scelto di votare Sì”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di Cinqueminuti in onda stasera su RaiUno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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