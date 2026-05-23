Lecce la notte del destino | caccia all’impresa salvezza nell’ultimo valzer del Via del Mare
Nella notte, il Lecce affronta il Genoa in una partita decisiva per la salvezza. La squadra di Di Francesco si prepara a confermare l’undici titolare, già utilizzato nelle ultime uscite. La sfida si svolge allo stadio Via del Mare, con i padroni di casa che cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione. La gara rappresenta l’ultima chance per il Lecce di rimanere in Serie A.
Contro il Genoa il Lecce si gioca la Serie A. Di Francesco pronto a confermare l’undici di Reggio Emilia. Per capitan Falcone un addio speciale. Nelle ore che precedono la sfida decisiva contro il Genoa, la città di Lecce è avvolta in un’atmosfera sospesa e surreale. I tifosi giallorossi setacciano freneticamente le statistiche sulle salvezze conquistate in casa, aggrappandosi a ogni spiraglio di positività. Per mister Eusebio Di Francesco si tratta forse della vigilia più intensa della carriera a livello emotivo. Al suo fianco c’è la vibrante speranza del presidente Saverio Sticchi Damiani, l’uomo che ha guidato il club dalla Serie C al grande calcio e che ora sogna di assistere al vero miracolo sportivo: la quarta salvezza consecutiva in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Lecce-Fiorentina: sfida decisiva per la salvezza al Via del MareIl Via del Mare ospita lunedì 20 aprile, alle ore 20:45, un confronto che assume contorni decisivi per le sorti della classifica di Serie A.
Tutto in 10 minuti, il Via del Mare risponde presente: sold out immediato per la notte che vale una stagione. Domenica alle 20:45, il Lecce si gioca la permanenza in Serie A davanti al suo popolo: 90 minuti di cuore, tensione e orgoglio giallorosso. La città ha facebook
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