Contro il Genoa il Lecce si gioca la Serie A. Di Francesco pronto a confermare l’undici di Reggio Emilia. Per capitan Falcone un addio speciale. Nelle ore che precedono la sfida decisiva contro il Genoa, la città di Lecce è avvolta in un’atmosfera sospesa e surreale. I tifosi giallorossi setacciano freneticamente le statistiche sulle salvezze conquistate in casa, aggrappandosi a ogni spiraglio di positività. Per mister Eusebio Di Francesco si tratta forse della vigilia più intensa della carriera a livello emotivo. Al suo fianco c’è la vibrante speranza del presidente Saverio Sticchi Damiani, l’uomo che ha guidato il club dalla Serie C al grande calcio e che ora sogna di assistere al vero miracolo sportivo: la quarta salvezza consecutiva in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lecce, la notte del destino: caccia all’impresa salvezza nell’ultimo valzer del Via del Mare

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