Lecce-Genoa Di Francesco cerca il pass salvezza contro l' amico De Rossi | il pronostico

Notizia in breve

Nell'ultima giornata della stagione, il Lecce affronta il Genoa in una partita decisiva per la salvezza. L'allenatore dei giallorossi, Di Francesco, si scontra con il suo ex compagno di squadra e attuale tecnico del Genoa, De Rossi. La partita si gioca al Via del Mare e, in caso di risultato favorevole, il Lecce ottiene la permanenza in Serie A. La sfida è l'ultima del campionato e determina il destino di entrambe le squadre.