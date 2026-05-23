Lecce-Genoa Di Francesco cerca il pass salvezza contro l' amico De Rossi | il pronostico
Nell'ultima giornata della stagione, il Lecce affronta il Genoa in una partita decisiva per la salvezza. L'allenatore dei giallorossi, Di Francesco, si scontra con il suo ex compagno di squadra e attuale tecnico del Genoa, De Rossi. La partita si gioca al Via del Mare e, in caso di risultato favorevole, il Lecce ottiene la permanenza in Serie A. La sfida è l'ultima del campionato e determina il destino di entrambe le squadre.
Ultima giornata da brividi per i giallorossi al Via del Mare: matematica salvezza in caso di vittoria, altrimenti dipenderà anche da Cremonese-Como Si decide tutto all'ultima giornata, a meno che la classifica non determini uno spareggio tra Lecce e Cremonese per la permanenza in serie A. Di Francesco salvo matematicamente con la vittoria sull'amico De Rossi, con cui ha condiviso molti anni in campo con la maglia della Roma. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Genoa in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45. La vittoria contro il Genoa regalerebbe ai pugliesi la matematica certezza di rimanere nella massima categoria a prescindere dal risultato della Cremonese contro il Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Una bolgia per spingere la squadra di Di Francesco verso la salvezza. Polverizzati in pochi minuti, infatti, i biglietti disponibili al ‘Via del Mare’ per Lecce-Genoa, ultima giornata di campionato e cruciale per la permanenza in Serie A dei salentini. facebook
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