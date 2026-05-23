Le elezioni comunali vengono viste come un modo per alcuni esponenti politici di ottenere un'ultima posizione di potere, spesso associata a figure di lunga data nella sinistra italiana. La candidatura a sindaco viene interpretata come un'ultima opportunità per chi ha avuto ruoli di rilievo, paragonabile a un trattamento di fine rapporto. Questa percezione suggerisce che le elezioni siano usate anche come strumento di consolidamento personale piuttosto che come occasione di rinnovamento politico.

La candidatura a sindaco come Trattamento di fine rapporto dei cacicchi o delle vecchie conoscenze della sinistra italiana. È questa l'ultima formula magica proposta del mondo progressista. In sintesi, meglio l'usato sicuro. D'altro canto, non è un mistero che individuare oggi un potenziale primo cittadino è impresa difficile visto che tanti si tengono a debita distanza perché temono più di ogni cosa l'avviso di garanzia. Il cacicchismo non è mai defunto. Anzi. Sembra essere eterno se si guarda ai casi di Mirello Crisafulli, Viceré di Enna e in questa tornata candidato per la poltronissima del capoluogo più alto d'Italia, vale a dire Enna.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le elezioni comunali? Sono diventate il Tfr degli ex cacicchi Pd

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