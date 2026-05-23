Le acque di Udine protagoniste con un itinerario sul Canale Ledra

Il canale Ledra sarà al centro di un evento a Udine, con un itinerario dedicato alla sua storia. Oggi, sabato 23 maggio, un’esperta di rogge e autrice di libri ha condotto una visita guidata lungo il suo percorso, offrendo un racconto sul suo ruolo e sulle sue caratteristiche. L'iniziativa si concentra sulla narrazione di un tratto più recente rispetto alle tradizionali rogge, evidenziando il suo significato storico e idraulico.

Il canale Ledra sarà protagonista con la sua storia (ben più recente di quella delle rogge), con l'esplorazione del suo percorso nello story-telling condotto oggi, sabato 23 maggio, dall'esperta di rogge e autrice di ricerche e libri, Michela Bonan. Si scopriranno tante notizie sul Canale Ledra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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