Il fondatore di RedBird sarà presente a San Siro per la partita contro il Cagliari. La sua visita è prevista per circa 12 ore, durante le quali assisterà all'incontro e incontrerà i dirigenti del club. La sua media punti allo stadio si aggira intorno a un punteggio mediamente elevato, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La sua presenza si inserisce in un contesto di incontri e valutazioni legate alla squadra.

Una domenica a Milano, con visita a uno dei suoi monumenti più noti nel mondo: San Siro. Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird proprietario del Milan, è atteso in città per una 24 ore (scarsa) di calcio e tensione: come una settimana fa, ha voluto stare vicino alla squadra nei 90 minuti decisivi. Arriverà domani in giornata e ripartirà quasi certamente dopo la partita. Non sono previste altre giornate milanesi con riunioni per decidere il futuro del club. Cardinale quindi prenderà le sue decisioni altrove, tra Londra e New York. La prossima settimana è da sempre il momento chiave nella progettazione del futuro: risultati alla mano, sapendo se il Milan si sarà qualificato alla Champions, Cardinale sceglierà a chi dare le chiavi per l'estate e la prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le 12 ore di Cardinale a Milano: quando arriva, che cosa fa, la sua media punti allo stadio

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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