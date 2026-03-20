Milan-Torino | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming e classifica Serie A

Domani sera si sfidano Milan e Torino in una partita valida per la Serie A. La gara si svolgerà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su TV e streaming. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan si trova a otto punti di distanza dall'Inter in classifica. Sono state annunciate le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Dopo la grande chance sprecata contro la Lazio, il Milan si è nuovamente allontanato dall'Inter e adesso dista 8 punti dalla vetta. I rossoneri sfidano il Torino a San Siro per provare a prendere distanza dal Napoli e rosicchiare qualche punto ai nerazzurri. Resta aperto il caso Leao dopo il battibecco con Allegri all'Olimpico, il portoghese non ci sarà a causa di un infortunio all'adduttore, come annunciato nelle ultime ore. Nkunku e Fullkrug potrebbero contendersi una maglia da titolare, con Pulisic che dovrebbe partire dall'inizio. Sponda granata sembra aver ripreso una discreta forma Duvan Zapata che si gioca un posto da titolare con Adams al fianco di Simeone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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