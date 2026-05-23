Lavoro Zangrillo | Priorità assoluta per governo Festival luogo confronto

Il Festival del Lavoro si conferma come uno dei principali incontri dedicati alle sfide del futuro economico e sociale del Paese. Il governo ha indicato questa manifestazione come priorità assoluta, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e diretto su temi legati al mondo del lavoro. La manifestazione si svolge ogni anno come un momento di confronto tra istituzioni, imprese e rappresentanze sociali, attirando un pubblico ampio e variegato.

Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il Festival del Lavoro "è un appuntamento che negli anni è diventato uno dei principali luoghi di confronto sulle sfide che riguardano il futuro del tessuto economico, del tessuto sociale, produttivo del nostro Paese. È evidente a tutti noi come in una fase storica come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da profonde transizioni, il mondo del lavoro sta cambiando, sta cambiando sempre più rapidamente. Nascono nuove professioni, alcuni mestieri evolvono, altri ancora richiedono aggiornamenti, altri spariscono. In questo contesto così dinamico, il lavoro rappresenta una priorità assoluta per il nostro governo e in questi anni abbiamo raggiunto il record di occupati e la disoccupazione è ai minimi storici". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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