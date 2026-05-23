Latitante mafioso di Gioia Tauro arrestato in un condominio di Genova da quanto era in fuga
Un uomo di 65 anni, ricercato per associazione mafiosa, è stato arrestato a Genova dopo essere stato in fuga. L’arresto è stato possibile grazie a indagini congiunte, che hanno localizzato il latitante in un condominio della città. La cattura si è conclusa senza incidenti. L’uomo era sfuggito alle forze dell’ordine per un certo periodo prima di essere fermato. La sua posizione era nota alle autorità, che hanno seguito le indagini per diversi mesi.
È stato arrestato in un condominio del capoluogo ligure un uomo di 65 anni originario di Gioia Tauro, latitante dal 30 novembre 2024, dopo essersi sottratto a un provvedimento restrittivo per associazione mafiosa. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie a un’attenta attività investigativa e alla collaborazione tra le forze dell’ordine di Reggio Calabria e Genova. L’arresto del latitante Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il blitz che ha portato all’arresto è scattato nel pomeriggio di ieri. L’uomo, condannato in via definitiva a dodici anni di reclusione per associazione mafiosa, era riuscito a sfuggire all’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Virgilio.it
NDRANGHETISTI - parte 1 | I Boss Invisibili della Ndrangheta
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