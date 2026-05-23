latitante mafioso di gioia tauro arrestato in un condominio di genova da quanto era in fuga

Notizia in breve

Un uomo di 65 anni, ricercato per associazione mafiosa, è stato arrestato a Genova dopo essere stato in fuga. L’arresto è stato possibile grazie a indagini congiunte, che hanno localizzato il latitante in un condominio della città. La cattura si è conclusa senza incidenti. L’uomo era sfuggito alle forze dell’ordine per un certo periodo prima di essere fermato. La sua posizione era nota alle autorità, che hanno seguito le indagini per diversi mesi.