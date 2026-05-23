Labbra più grandi senza filler? Si può con l’overline | ecco come farlo davvero

Da novella2000.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un metodo non invasivo per aumentare il volume delle labbra è l’overline, una tecnica che utilizza un trucco specifico. Consiste nel delineare la parte superiore delle labbra con una linea più chiara o più scura rispetto al colore naturale, creando l’illusione di labbra più piene. Questa tecnica può essere applicata senza aghi o interventi chirurgici, offrendo un risultato temporaneo e facilmente modificabile.

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L’overline labbra è una tecnica che aiuta a rendere le labbra più voluminose, senza ricorrere alla chirurgia. L’Overline labbra è una tecnica che aiuta a rendere le labbra molto più grandi, senza dover ricorrere alla chirurgia. Un trucco perfetto per risaltare la propria bocca. La tecnica dell’overline labbra è molto amata dalle celebrità internazionali, che la sfoggiano in tanti modi diversi, alcune più naturali, altre più strong e definite. Per avere le labbra più grandi e realizzare un effetto overline lips perfetto è importante preparare le proprie labbra al trucco, in modo che si possa applicare con più facilità e abbia una durata maggiore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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