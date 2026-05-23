Il concorrente ha vinto circa 116.000 dollari, equivalenti a circa 550 mila euro considerando cachet e diritti d’immagine. La vittoria è arrivata dopo settimane di permanenza nel reality, con una somma consistente rispetto agli standard del programma. La vittoria è stata annunciata durante la finale, con il pubblico che ha applaudito il momento. La somma vinta include il premio finale più altri componenti legati alla partecipazione.

Centosedicimila dollari di premio finale, secondo i calcoli sbrigativi fatti oltreoceano dal New York Post (in realtà tra cachet settimanali d’ingaggio e diritti d’immagine la cifra si avvicina ai 550 mila euro). Una pioggia di coriandoli, le telecamere accecate dal televoto al 55,95 per cento e il sipario che cala sull’ennesima stagione del Grande Fratello VIP. In Italia, l’archiviazione della pratica viene liquidata alla velocità di un clic: Alessandra Mussolini ha vinto il reality di Canale 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Per il pubblico nostrano si tratta di puro intrattenimento commerciale, neorealismo pop applicato al telecomando. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La vittoria di Mussolini al Grande Fratello Vip e la sindrome di Piazzale Loreto

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