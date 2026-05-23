Una ragazza coinvolta in un tentativo di truffa a un’anziana è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale e si trova in coma. Dopo aver cercato di ingannare una donna anziana, la giovane è fuggita dall’auto coinvolta nell’incidente. La fuga ha avuto esiti tragici, portando alla sua condizione critica. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sull’episodio di truffa.

Volevano truffare una signora anziana, e invece il loro tentativo di raggiro ha causato conseguenze terribili e inaspettate. Subito dopo aver commesso il colpo, infatti, i responsabili si sono dati alla fuga, arrivando anche a violare il Codice della Strada: come risultato, si è verificato un gravissimo incidente che ha portato due persone in ospedale. La vicenda si è verificata a Roma nella mattinata di giovedì scorso, intorno alle 12.00. I malviventi, un gruppo composto da tre uomini cubani, sono entrati in azione nel parcheggio del supermercato Oasi, fra le zone di Zagarolo e Palestrina. Arrivati a bordo di una Peugeot grigia, gli stranieri hanno scandagliato gli avventori, scegliendo come vittima una signora anziana, che si trovava da sola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La truffa a un'anziana, poi la fuga e l'incidente: una ragazza è in coma

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Caught husband taking care of his mistress's child, I laughed, left, and let him cry

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