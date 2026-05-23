Massimo Innaimi si è imposto senza rivali alla 6ª edizione del Perusia Classic, gara di body building del circuito Wabba International Italia. Al debutto in questa competizione, il body builder ha conquistato due titoli, dimostrando grande preparazione e presenza scenica. La manifestazione, considerata un punto di riferimento per gli atleti natural, si è svolta a Perugia. Innaimi ha dominato le categorie di gara, ottenendo riconoscimenti ufficiali per le sue prestazioni.

Debutto strepitoso per Massimo Innaimi che si è aggiudicato la 6ª edizione del Perusia Classic, gara di body building del circuito Wabba International Italia, vero punto di riferimento per i body builder natural. Quello del camerte (anche se ora vive a Loreto ), classe 1994, è stato un esordio da favola con tanto di doppietta, Innaimi infatti a Perugia ha primeggiato nella categoria HP e successivamente ha centrato anche il titolo di Assoluto. La HP è una categoria di bodybuilding che valorizza proporzione, estetica e armonia fisica in rapporto all’altezza dell’atleta. Dopo aver vinto, Massimo ha avuto pure il riconoscimento come miglior atleta dell’intera competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sfida. Innaimi senza rivali a Perugia. Due titoli nel body building

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