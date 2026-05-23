Nella puntata del 23 maggio de La Ruota della Fortuna, Benedetta Rossi è apparsa come ospite a sorpresa nello studio, entrando dopo un segmento dedicato all’orto. La presenza di Rossi ha attirato l’attenzione del pubblico e dei concorrenti, mentre Samira Lui ha indossato un abito giallo che ha suscitato commenti positivi. La trasmissione ha presentato vari colpi di scena e momenti inattesi durante la diretta.

La puntata del 23 maggio de La Ruota della Fortuna regala colpi di scena e un ospite inaspettato. Benedetta Rossi entra a sorpresa nello studio di Gerry Scotti e Samira Lui, dopo un tabellone dedicato all’orto, e conquista tutti. La Ruota della Fortuna, Sonia vince le sue paure e trionfa. Sabato 23 maggio La Ruota della Fortuna va in scena con il consueto mix di ironia, gioco e divertimento. Al timone un Gerry Scotti capace di emozionare e conquistare il pubblico con il suo stile di conduzione. La puntata, come sempre, si è aperta con la musica dei Fortuna Five, fra ricordi e canzoni. Poco dopo aver presentato i concorrenti, Gerry Scotti ha annunciato l’ingresso di Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Benedetta Rossi conquista tutti e Samira Lui in giallo è stupenda

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