La richiesta di RiminiEcoSocialista | Aumentare il fondo ' Borsa di sport' e ridurre le tariffe per l' uso degli impianti
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Ampliare il fondo “Borsa di Sport”. E' la richiesta di Rimini EcoSocialista, specificando come nell’ultimo anno siano finiti al centro dell’attenzione mediatica “diverse criticità”. Nell'ordine, “l’assenza di un palazzetto in grado di ospitare le gare di A1 di Volley femminile della Consolini San. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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