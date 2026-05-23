La narrazione sulla “Melonomics” sta mostrando segni di cedimento, con critiche che si fanno sempre più frequenti. La strategia sovranista, che mira a rafforzare l’economia nazionale attraverso misure protezionistiche, sta causando ripercussioni negative sul settore industriale e commerciale del paese. Secondo gli esperti, le politiche adottate rischiano di ridurre gli scambi internazionali e di frenare la crescita economica, danneggiando così anche le imprese italiane e i consumatori.

La narrazione sulle magnifiche sorti della “Melonomics” scricchiola ogni giorno di più. Le ultime previsioni della Commissione Ue situano l’Italia all’ultimo posto nella classifica della crescita cumulata fino al prossimo anno. Nel 2026, in particolare, il Pil italiano aumenterà di appena lo 0,5 percento, contro una media Ue dell’1,1 percento e paesi come la Spagna che potrebbero sfiorare il 3 percento. L’inflazione, al contrario, schizzerà al 3,2 percento, al di sopra della media europea. Evidentemente, le glorie del governo Meloni in campo economico venivano soprattutto da luce riflessa. Vale a dire, dalla sospensione del Patto di stabilità e dalle risorse del Pnrr, entrambe ereditate dai governi precedenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La ricetta sovranista che danneggia proprio l’Italia

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