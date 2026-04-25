G li antipasti di Andrea Mattasoglio, i primi di Fabio Vicentini, i secondi di Alexandro Basta. Tre amici che della passione per la cucina hanno fatto un mestiere. In Tre uomini e un menu (Il Cucchiaio d’Argento) danno il meglio. Anche nelle spiegazioni illustrate. Risotto con bresaola della Valtellina IGP e burrata X Risotto con porro grigliato, vongole e limone candito. (Ricetta di Fabio Vicentini, foto di Luca Colombo tratte da “Tre uomini e un menu” (Il Cucchiaio d’Argento) di Andrea Mattasoglio, Alexandro Basta e Fabio Vicentini)caption Leggi anche › Dal ristorante Scibui di Saronno, risotto allo zafferano e mondeghili Prelevate la scorza dei limoni e tagliatela a strisce sottili.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricetta di un risotto insolito tratta dal libro "Tre uomini e un menu"

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Una gustosa ricetta tratta dal libro Senza glutine, senza limiti di Diana & AlessioLe polpette, salde sul podio dei comfort food, sono campionesse di bontà più che di eleganza.

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