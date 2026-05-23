la notte dei musei serata di aperture straordinarie

La Notte dei Musei si svolge questa sera con numerose aperture straordinarie in orario serale. Molti musei e siti culturali rimarranno aperti oltre l’orario normale per permettere ai visitatori di scoprire le collezioni e le esposizioni temporanee. L’evento coinvolge diverse città italiane e vede la partecipazione di istituzioni pubbliche e private che hanno deciso di offrire l’ingresso gratuito o a tariffe ridotte. La manifestazione si svolge in tutta Italia, con aperture che si estendono fino a tarda sera.

Arezzo, 23 maggio 2026 – Questa è la Notte dei Musei e tantissime saranno le aperture straordinarie in programma in orario serale. A partire dall’apertura eccezionale del Museo Archeologico Mecenate di Arezzo e dell’Anfiteatro romano. «Stasera sabato 23 maggio il nostro Museo aderirà alla fitta rete di eventi in programma per questa notte speciale e rimarrà aperto dalle 19.30 alle 23.30» spiega la direttrice. Alle 20.30 sarà proprio la direttrice, Maria Gatto, che accompagnerà i visitatori in un percorso alla scoperta della Minerva di Arezzo, in mostra al museo fino al 6 settembre. La visita guidata delle 20,30 con la direttrice è gratuita e la durata prevista è di circa 1 ora (prenotazioni: drm-tos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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MUSEI APERTI DI NOTTE IN CAMPANIA A SOLO 1 EURO

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