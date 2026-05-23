La lite in discoteca a Parma l' inseguimento a folle velocità e gli scontri con lanci di bottiglie e feriti a Pilastro | denunciati 9 giovani

Da parmatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una lite è scoppiata in una discoteca di Parma, portando a un inseguimento a folle velocità lungo le strade della provincia. Successivamente, a Pilastro di Langhirnao, sono avvenuti scontri con lanci di bottiglie di vetro, alcuni feriti e danni a una vetrina. Complessivamente, nove giovani sono stati denunciati per i fatti avvenuti nelle due località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima la lite in una discoteca di Parma, poi l'inseguimento a folle velocità sulle strade della provincia e gli scontri - con tanto di lanci di bottiglie di vetro, feriti e danneggiamenti ad una vetrina - a Pilastro di Langhirnao. Nove giovani, tra i 19 e i 21 anni, sono stati denunciati dai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Napoli, inseguimento a folle velocità: arrestati due giovani per fuga pericolosaA Giugliano in Campania (Napoli) i Carabinieri hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi di 20 e 19 anni.

Ancona, lanci di bottiglie in piazza: richiesto il Daspo per 3 giovani? Domande chiave Come si è trasformato il semplice litigio in un pericolo pubblico? Cosa hanno rivelato le telecamere di sorveglianza sulla dinamica...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web