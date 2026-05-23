La lite in discoteca a Parma l' inseguimento a folle velocità e gli scontri con lanci di bottiglie e feriti a Pilastro | denunciati 9 giovani

Una lite è scoppiata in una discoteca di Parma, portando a un inseguimento a folle velocità lungo le strade della provincia. Successivamente, a Pilastro di Langhirnao, sono avvenuti scontri con lanci di bottiglie di vetro, alcuni feriti e danni a una vetrina. Complessivamente, nove giovani sono stati denunciati per i fatti avvenuti nelle due località.

Prima la lite in una discoteca di Parma, poi l'inseguimento a folle velocità sulle strade della provincia e gli scontri - con tanto di lanci di bottiglie di vetro, feriti e danneggiamenti ad una vetrina - a Pilastro di Langhirnao. Nove giovani, tra i 19 e i 21 anni, sono stati denunciati dai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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