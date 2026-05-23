Ana Capeta ha commentato la finale di Coppa Italia, affermando che la Roma è favorita rispetto alla Juventus Women. Ha ricordato però che durante la stagione le due squadre si sono già affrontate e la Juventus ha ottenuto una vittoria. Capeta ha parlato delle sfide previste e delle differenze tra le due formazioni, senza esprimere giudizi su possibilità di vittoria o altre previsioni. La finale si avvicina e le due squadre si preparano per l’incontro.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, Ana Capeta ha parlato ai microfoni di Tuttosport analizzando le difficoltà della finale di Coppa Italia contro la Roma. Domani la Juventus Women affronta la Roma in finale di Coppa Italia. A parlarne è l’attaccante Ana Capeta su Tuttosport. C’É UNA FAVORITA – « Credo di no. È chiaro che in questo momento gli occhi sono puntati più sulla Roma perché ha vinto il campionato, ma non dobbiamo dimenticare che in stagione la Juve ha disputato due finali contro le giallorosse e le ha vinte entrambe ». IL PUNTO FORTE DELLA ROMA – « Mi ha colpito molto la pazienza che possiedono nel giro palla e come riescono in fase di possesso a presentarsi sempre molto compatte in attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Ana Capeta: «La Roma in Coppa Italia è favorita, ma in stagione abbiamo vinto contro di loro»

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