Martedì, il presidente della società calcistica riunirà i suoi collaboratori per pianificare le prossime mosse del club. Tra i temi principali ci sono questioni di mercato e rapporti interni, ma si discute anche di aspetti legati alla gestione e alla strategia futura. Il libro scritto da Comolli evidenzia criticità legate a decisioni e dinamiche interne, definendo alcuni elementi come poco convincenti. La riunione si svolge in un momento di attenzione sulla direzione da prendere per la squadra e l’organizzazione.

Nella sua Francia, alla vigilia della Rivoluzione, li chiamavano cahiers de doléances: registri sui quali si annotavano critiche e rimostranze da sottoporre al Re. Alla Continassa, ci sono diversi aspetti che non sono stati digeriti della gestione di Damien Comolli, che martedì prossimo verranno illustrati a John Elkann nel summit che disegnerà la geografia della Juve del futuro. Dal mercato ai rapporti, dalla lingua al suo "cerchio magico": ecco, punto per punto, tutto quello che viene imputato all'ad juventino. Un'estate a inseguire (a vuoto) Kolo Muani: il primo rilievo che viene fatto a Damien Comolli riguarda la strategia attuata nella trattativa con il Psg per il ritorno del centravanti francese a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il libro nero di Comolli: non solo mercato e rapporti, ecco cosa non convince di "Mr. Algoritmo"

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