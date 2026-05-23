Juve Alisson si può fare Ora l’incontro Elkann-Spalletti

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani la Juventus deciderà se puntare sull’Europa League o sulla Champions, influenzando anche le scelte di mercato. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Alisson Becker, che potrebbe arrivare. Incontri tra i vertici societari e l’allenatore sono programmati, tra cui quello tra il presidente e il tecnico. La possibilità di portare il portiere brasiliano in rosa resta aperta, ma tutto dipenderà dal risultato finale.

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Torino, 23 maggio 2026 – C’è ancora speranza per Alisson Becker. Domani la Juve saprà il proprio destino, più probabile l’Europa League della Champions, e con esso la strategia di mercato, dove qualche big inevitabilmente sfumerà. Ma non tutti. Niente Bernardo Silva, durissima convincerlo senza la coppa dalle grandi orecchie, ma Alisson può ancora rimanere una pista percorribile. Il portiere brasiliano ha dato apertura alla Juventus e lo ha fatto anche senza Champions, ma da qui a considerarlo già bianconero ce ne passa. Servirà trattare di cesello.   Alisson e il Liverpool: colloquio decisivo. Il discorso Alisson-Juve sembra tutto imperniato attorno a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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