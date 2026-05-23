JBL spinge per il ritorno di Baron Corbin | Uno così è raro
JBL ha espresso entusiasmo per il possibile ritorno di Baron Corbin in WWE, definendo il wrestler “raro”. La sua posizione sorprende, considerando il passato e le dichiarazioni precedenti. Non sono stati annunciati dettagli su un ritorno imminente, né sono state fornite date o piani ufficiali. La richiesta di JBL si concentra sulla qualità e il carattere di Corbin, senza ulteriori conferme ufficiali o comunicati da parte della WWE.
C’è una certa ironia nel fatto che oggi JBL sia uno dei più convinti sostenitori di un ritorno di Baron Corbin in WWE. Negli show della federazione, la loro storia insieme era finita nel peggiore dei modi: nel febbraio 2023, dopo una serie di sconfitte consecutive di Corbin, la WWE aveva pubblicato un video in cui JBL lo scaricava pubblicamente, dichiarando di non voler più essere associato a lui perché le continue sconfitte lo facevano fare brutta figura. Una rottura televisiva netta, arrivata dopo appena quattro mesi di partnership. Eppure, fuori dal copione, il rapporto tra i due racconta tutt’altra storia. Le parole di JBL su Baron Corbin. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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