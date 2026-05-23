JBL spinge per il ritorno di Baron Corbin | Uno così è raro

Notizia in breve

JBL ha espresso entusiasmo per il possibile ritorno di Baron Corbin in WWE, definendo il wrestler “raro”. La sua posizione sorprende, considerando il passato e le dichiarazioni precedenti. Non sono stati annunciati dettagli su un ritorno imminente, né sono state fornite date o piani ufficiali. La richiesta di JBL si concentra sulla qualità e il carattere di Corbin, senza ulteriori conferme ufficiali o comunicati da parte della WWE.