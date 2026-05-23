Jannik Sinner si testa a oltre 30°C a Parigi | allenamento con un giovane emergente
A Parigi, le temperature superano i 30°C durante l’allenamento di Jannik Sinner, che si svolge con un giovane talento emergente. La sessione si tiene all’aperto, sotto il sole cocente, mentre il tennista si esercita con la racchetta in mano. Le condizioni climatiche calde sono un elemento da considerare nella preparazione per il torneo di Roland Garros.
Fa decisamente caldo a Parigi e la preparazione in vista del Roland Garros dovrà necessariamente tenere conto di questo fattore. Jannik Sinner farà il proprio esordio martedì 26 maggio contro il francese Clément Tabur, in tabellone grazie a una wild card. Un primo turno che, almeno sulla carta, appare morbido per l’azzurro, concentrato più su ciò che potrà controllare nella propria metà campo che sull’avversario. In queste prime giornate di allenamento, il numero uno del mondo ha lavorato intensamente su tutti i fondamentali. Nel primo giorno con il monegasco Valentin Vacherot e nel secondo con l’argentino Sebastián Báez, l’altoatesino si è concentrato sull’obiettivo di assimilare al meglio le caratteristiche della superficie, memorizzandone rimbalzi e tempi d’impatto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner & Alexander Zverev
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