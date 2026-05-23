Fa decisamente caldo a Parigi e la preparazione in vista del Roland Garros dovrà necessariamente tenere conto di questo fattore. Jannik Sinner farà il proprio esordio martedì 26 maggio contro il francese Clément Tabur, in tabellone grazie a una wild card. Un primo turno che, almeno sulla carta, appare morbido per l’azzurro, concentrato più su ciò che potrà controllare nella propria metà campo che sull’avversario. In queste prime giornate di allenamento, il numero uno del mondo ha lavorato intensamente su tutti i fondamentali. Nel primo giorno con il monegasco Valentin Vacherot e nel secondo con l’argentino Sebastián Báez, l’altoatesino si è concentrato sull’obiettivo di assimilare al meglio le caratteristiche della superficie, memorizzandone rimbalzi e tempi d’impatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si testa a oltre 30°C a Parigi: allenamento con un giovane emergente

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Jannik Sinner & Alexander Zverev

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