Le forze dei Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver puntato il complesso militare-industriale nel Golfo, evidenziando un'azione diretta contro le aziende coinvolte nella regione. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra l’Iran e le potenze occidentali, con le autorità iraniane che sottolineano l’obiettivo di colpire specifici interessi militari e industriali nel settore.

L’ Iran ha dichiarato, tramite il corpo dei Guardiani della Rivoluzione (Irgc) che le infrastrutture tecnologiche delle compagnie statunitensi nel Golfo potrebbero essere ritenute bersagli legittimi negli attacchi in risposta ai bombardamenti americani e israeliani contro il Paese, iniziati lo scorso 28 febbraio. L’Iran alle aziende Usa: sono bersagli legittimi. Mazir Motamedi, corrispondente Al Jazeera da Teheran, ha infatti dichiarato che l’agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran, ha indicato Google, Microsoft, Palantir, Ibm, Nvidia e Oracle come aziende i cui asset potrebbero diventare target legittimi e che da canali vicini ai Guardiani sono... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le Big Tech Usa nel mirino: i Pasdaran mirano al complesso militare-industriale nel Golfo

