Italia contro Austria-Ungheria | finisce la neutralità parte la guerra
L’Italia ha deciso di abbandonare la neutralità e di entrare in guerra contro Austria-Ungheria. La svolta si è verificata dopo un dibattito tra interventisti e neutralisti, con i primi che sono riusciti a prevalere. La decisione è stata presa nonostante la precedente adesione alla Triplice Alleanza, e ha portato all’ingresso nel conflitto, modificando l’orientamento politico e militare del paese.
? Punti chiave Perché l'Italia abbandonò la Triplice Alleanza per schierarsi con l'Intesa?. Come riuscirono gli interventisti a vincere il dibattito contro i neutralisti?. Quali accordi segreti spinsero il governo verso la decisione finale?. Come influenzerà questo conflitto la coesione sociale dell'Italia nel Novecento?.? In Breve Dibattito tra neutralisti e interventisti alimentato da accordi riservati con le potenze dell'Intesa.. Spostamento truppe verso il fronte alpino e le zone limitrofe al fiume Isonzo.. Mobilitazione militare coinvolge l'intera struttura sociale del Regno d'Italia.. Obiettivo interventista di completare l'unità nazionale tramite conquiste territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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In Ungheria in svizzera in Austria in Polonia Montecarlo in Cina in Russia e in altri stati non è così puoi camminare tranquillo anche alle 3 di notte perché lo stato funziona non ci sono i sinistri buonisti ,che hanno permesso l'invasione e rovinato l'Italia . x.com
L’Austria-Ungheria nella Grande Guerra, sesta parte - di Riccardo Palazzo: https://www.youtube.com/watch?v=zBvmkQ8JoY4 facebook
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