Italia contro Austria-Ungheria | finisce la neutralità parte la guerra

Notizia in breve

L’Italia ha deciso di abbandonare la neutralità e di entrare in guerra contro Austria-Ungheria. La svolta si è verificata dopo un dibattito tra interventisti e neutralisti, con i primi che sono riusciti a prevalere. La decisione è stata presa nonostante la precedente adesione alla Triplice Alleanza, e ha portato all’ingresso nel conflitto, modificando l’orientamento politico e militare del paese.