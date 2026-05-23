In Italia, circa 175.000 persone hanno lasciato il Paese, con un'alta concentrazione nel Sud, dove persistono problemi di povertà lavorativa. Le opportunità di lavoro nel settore turistico sono spesso insufficienti a sostenere le famiglie, spingendo molti giovani laureati a trasferirsi altrove. La mancanza di alternative occupazionali nel Mezzogiorno è uno dei motivi principali di questa emigrazione, che riguarda principalmente coloro che cercano condizioni di vita e di lavoro migliori.

? Domande chiave Come può il turismo sostenere un'economia con tanta povertà lavorativa?. Perché i giovani laureati scelgono di lasciare definitivamente il Mezzogiorno?. Quanto incide l'economia irregolare sul divario tra Nord e Sud?. Come possono i distretti tecnologici fermare l'emorragia dei talenti locali?.? In Breve Reddito pro capite al Sud di 18.500 euro contro 33.400 euro del Nord.. Povertà lavorativa giovanile nel Mezzogiorno tre volte superiore alla media nazionale.. Economia irregolare incide per oltre il 16% sul Pil delle regioni meridionali.. Produzione industriale nell'area euro in calo dello 0,6% secondo i dati economici..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: 175.000 emigrati e il paradosso della povertà nel Sud

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