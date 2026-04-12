In Calabria, più di 318.000 persone affrontano quotidianamente difficoltà nel mantenere accesi riscaldamento ed elettricità nelle loro case. Questo numero rende la regione una delle più colpite in Italia dalla povertà energetica, un problema che coinvolge un’ampia parte della popolazione locale. La situazione riflette le sfide legate all’accesso ai servizi di base e alle condizioni di vita di molti cittadini calabresi.

Oltre 318.000 cittadini calabresi si trovano oggi a lottare per garantire i servizi minimi di elettricità e riscaldamento nelle proprie abitazioni, un dato che evidenzia come la regione sia tra le più colpite in Italia dal fenomeno della povertà energetica. La criticità, alimentata dall’instabilità geopolitica in Medio Oriente che ha spinto verso l’alto i costi delle materie prime, tocca il 17,4% dei nuclei familiari del territorio, delineando un quadro di fragilità economica che va ben oltre il semplice aumento delle bollette. L’impatto sociale della crisi sui bilanci delle famiglie calabresi. Le analisi condotte dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, basate su rilevazioni Istat e Oipe, tracciano un preoccupante per il Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 318.000 cittadini nel mirino della povertà energetica

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Tregua energetica”. Civili nel mirino russo

Approvato il regolamento della prima Cer del comune di Rimini: priorità alla lotta alla povertà energeticaProsegue il percorso solidale e inclusivo verso la prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini.