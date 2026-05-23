Un uomo di 35 anni, cittadino congolese, è deceduto venerdì sera a Dublino dopo essere stato immobilizzato dai vigilantes fuori da un grande magazzino. Secondo le testimonianze, l’uomo era stato fermato con l’accusa di tentato furto e messo a terra dai sorveglianti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte, che si sono verificate poco dopo il fermo.

Yves Sakila, 35enne congolese, è morto nella serata di venerdì dopo essere stato bloccato a terra dai vigilantes a Dublino, fuori da un grande magazzino. L e riprese del fermo, che sono state diffuse ampiamente sui social network, hanno riacceso la discussione sul modo in cui le guardie giurate utilizzano la forza e sulle modalità di discriminazione nella vita pubblica. Diversi utenti che hanno interagito con il post hanno fatto un parallelismo con il caso di George Floyd nel 2020 a Minneapolis. L’uomo era morto dopo essere stato bloccato a terra nello stesso modo dalla Polizia. In base alle ricostruzioni del caso fornite dagli agenti, gli addetti alla sicurezza avevano bloccato Sakila per un possibile furto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Irlanda, 35enne congolese muore dopo essere stato bloccato dai vigilantes fuori da un magazzino per un furto sospetto

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Protesters gather outside Ireland's parliament over Yves Sakila's 'disturbing' death

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