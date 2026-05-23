Iran e Stati Uniti stanno valutando un cessate il fuoco di 60 giorni, con una possibile mediazione pakistana. L'Iran ha richiesto condizioni economiche specifiche per la riapertura dello Stretto. Non sono stati annunciati dettagli sui termini dell’accordo o sulla partecipazione degli altri attori coinvolti. La proposta di cessate il fuoco mira a ridurre le tensioni nella regione. La diplomazia continua a cercare una soluzione duratura.

? Domande chiave Come influirà la mediazione pakistana sul successo del cessate il fuoco?. Quali condizioni economiche ha posto l'Iran per la riapertura dello Stretto?. Perché Teheran ha deciso di rimandare i colloqui sulla questione nucleare?. Cosa accadrà ai fronti bellici in Libano dopo la tregua di sessanta giorni?.? In Breve Mediazione pakistana per allentamento sanzioni e riapertura dello Stretto di Hormuz.. Portavoce Baghaei esclude discussioni nucleari prima di 30 o 60 giorni.. Teheran punta alla fine dei conflitti su tutti i fronti, incluso Libano.. A Nuova Delhi, il segretario di Stato Rubio segnala la possibilità che l’Iran accetti un accordo con gli Stati Uniti già nelle prossime ore o nei brevissimi giorni successivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran-USA, possibile accordo: si punta a un cessate il fuoco di 60 giorni

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Niente accordo Usa-Iran, Trump ordina il blocco di Hormuz

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