Il presidente ha dichiarato di essere pronto per un'ultima grande operazione militare in Iran, secondo quanto riportato dalla CNN. La frustrazione deriva dai progressi nei negoziati con Teheran, che sembrano rallentati. Al-Arabiya ha diffuso ieri una bozza finale di un possibile accordo, ma i dettagli non sono stati confermati. La comunicazione viene fatta mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte.

Secondo la CNN, il presidente sembra essere frustrato per i progressi del negoziato con Teheran. Al-Arabiya ha diffuso ieri quella che potrebbe essere la bozza finale di un potenziale accordo Sono state diverse le opzioni relative alla ripresa del conflitto con l’Irandiscusse ieri daDonald Trumpcon i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale. Lo ha riferito allaCNNuna fonte informata sui dettagli dell’incontro, avvenuto nello stesso momento in cui delegazioni diQatarePakistangiungevano aTeherannel tentativo di finalizzare unaccordo per porre fine alla guerra. Nonostante il presidente americano si sia dichiarato “frustrato” per l’andamento delle trattative con l’Iran, la riunione si è conclusa senza una decisione definitiva sulle prossime mosse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump frustrato: ‘Pronti per ultima grande operazione militare’

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