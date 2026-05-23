Iran Media | Trump prepara nuovi attacchi Al presidente presentate opzioni per riprendere la guerra

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo fonti iraniane, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe ricevuto proposte di azioni militari per riaccendere operazioni belliche. Si parla di opzioni presentate per riprendere la guerra, senza dettagli su eventuali decisioni definitive. Le notizie indicano che le discussioni sono in corso, ma non ci sono conferme di atti concreti. Nessun intervento ufficiale è stato comunicato da parte statunitense o iraniana.

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L’amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l’Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell’intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Alla riunione hanno partecipato il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il direttore della Cia John Ratcliffe, il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles e altri funzionari, riporta Axios sottolineando che il presidente è stato aggiornato sullo stato delle trattative e sui diversi scenari qualora le trattative dovessero fallire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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