Inzaghi-Napoli salta fuori tutta la verità | cos’è successo dietro le quinte

Simone Inzaghi ha rifiutato l'offerta del Napoli dopo che il presidente del club ha preso contatto con lui, in seguito all'addio di un precedente allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La trattativa si è conclusa con il rifiuto dell’allenatore, che ha preferito non accettare l’incarico. Non sono stati resi noti altri passaggi delle conversazioni tra le parti.

Simone Inzaghi ha detto no al Napoli quando De Laurentiis lo ha contattato dopo l’addio di Conte ma c’è un motivo ben preciso. La clausola contrattuale saudita gli impedirebbe di allenare in Italia prima di luglio 2027 senza perdere sei milioni di euro. Inzaghi al Napoli: il tentativo fallito di De Laurentiis. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ad aprile il presidente azzurro ha provato a riportare Inzaghi in panchina dopo che Antonio Conte aveva comunicato l’intenzione di lasciare. La risposta del tecnico è stata netta: “No, grazie, riparliamone in futuro”. Non si tratta di una chiusura definitiva, ma di una valutazione economica concreta. I sei milioni di euro rappresentano una cifra troppo pesante da restituire all’Al Hilal, rendendo il rientro immediato in Serie A una scelta finanziariamente insostenibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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