Un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali, in una strada di Firenze. Un video registrato alcuni anni prima mostra l’incidente, avvenuto in pochi secondi, tra una curva e un incrocio. La causa è stata portata in tribunale e si è arrivati a una sentenza che ha stabilito il risarcimento più alto mai richiesto in casi simili.

Firenze, 23 maggio 2026 – Cinque secondi, una curva e un video diventato decisivo anni dopo in tribunale. È attorno a quelle immagini che il tribunale di Firenze ha ricostruito l’investimento avvenuto il 15 febbraio 2019 in piazza della Libertà, condannando motociclista e assicurazione a risarcire con circa 490mila euro un uomo di 75 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. https:www.lanazione.itfirenzecronacail-tram-rivoluziona-i-bus-b737437c Una sentenza che ribadisce anche un principio preciso: essere investiti mentre si è a piedi da un veicolo non significa automaticamente avere ragione al 100%, così come attraversare lontano dalle strisce non basta da solo a scaricare tutta la responsabilità sul pedone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investito fuori dalle strisce pedonali: di chi è la colpa? La sentenza di Firenze e il maxi risarcimento

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ATTRAVERSAMENTO FUORI DALLE STRISCE PEDONALI come cambia il risarcimento

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