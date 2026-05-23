Investito fuori dalle strisce pedonali | di chi è la colpa? La sentenza di Firenze e il maxi risarcimento
Un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali, in una strada di Firenze. Un video registrato alcuni anni prima mostra l’incidente, avvenuto in pochi secondi, tra una curva e un incrocio. La causa è stata portata in tribunale e si è arrivati a una sentenza che ha stabilito il risarcimento più alto mai richiesto in casi simili.
Firenze, 23 maggio 2026 – Cinque secondi, una curva e un video diventato decisivo anni dopo in tribunale. È attorno a quelle immagini che il tribunale di Firenze ha ricostruito l’investimento avvenuto il 15 febbraio 2019 in piazza della Libertà, condannando motociclista e assicurazione a risarcire con circa 490mila euro un uomo di 75 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. https:www.lanazione.itfirenzecronacail-tram-rivoluziona-i-bus-b737437c Una sentenza che ribadisce anche un principio preciso: essere investiti mentre si è a piedi da un veicolo non significa automaticamente avere ragione al 100%, così come attraversare lontano dalle strisce non basta da solo a scaricare tutta la responsabilità sul pedone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ATTRAVERSAMENTO FUORI DALLE STRISCE PEDONALI come cambia il risarcimento
Sullo stesso argomento
Investita sulle strisce pedonali, maxi risarcimento: oltre 300mila euro a una donnaLa Spezia, 5 aprile 2026 – Aveva appena iniziato ad attraversare la strada fruendo delle strisce pedonali, quando venne travolta da un suv e...
Morto a Milano investito da un'auto, gravissima la moglie: la coppia travolta sulle strisce pedonaliUn drammatico incidente stradale ha sconvolto il quartiere Bicocca di Milano nel pomeriggio di sabato 16 maggio.
Como, muore investito mentre attraversa la strada fuori dalle strisce, familiari risarciti con 510 mila euro: Colpa del pedone solo al 60% facebook
Pedone investito, quando la colpa non è dell’automobilistaChi ha colpa se un pedone viene investito? Le regole su presunzione di responsabilità, obblighi di chi guida e doveri di chi attraversa la strada ... virgilio.it
Como, muore investito mentre attraversa la strada fuori dalle strisce, familiari risarciti con 510 mila euro: Colpa del pedone solo al 60%La vittima è un dentista che stava andando al lavoro. Secondo il gip si era spostato in maniera imprevedibile e non poteva essere visto da parte del conducente dell'auto. Dopo 8 anni il maxi risarci ... milano.corriere.it