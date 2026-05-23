Inquieto nel processo al fratello vivandiere di Zagaria | Era legato a lui ma non percepiva lo stipendio
Durante il processo, un testimone ha riferito che Vincenzo, legato a Michele Zagaria, non riceveva uno stipendio. Ha aggiunto che Vincenzo era molto vicino a Zagaria, ma senza ricevere compensi per il suo ruolo. La testimonianza si è concentrata sul rapporto personale e sulla mancanza di retribuzione ufficiale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali attività svolte o retribuzioni alternative.
“Vincenzo aveva uno stretto legame con Michele Zagaria, contemporaneo al mio del resto. Non percepiva però uno stipendio. C’è stato un passaggio di ‘pizzini’ ma non so riferire sul contenuto o a chi fossero stati dati effettivamente”. Sono le dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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