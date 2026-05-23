Inquieto nel processo al fratello vivandiere di Zagaria | Era legato a lui ma non percepiva lo stipendio

Notizia in breve

Durante il processo, un testimone ha riferito che Vincenzo, legato a Michele Zagaria, non riceveva uno stipendio. Ha aggiunto che Vincenzo era molto vicino a Zagaria, ma senza ricevere compensi per il suo ruolo. La testimonianza si è concentrata sul rapporto personale e sulla mancanza di retribuzione ufficiale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali attività svolte o retribuzioni alternative.