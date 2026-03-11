Negli anni Ottanta continua a influenzare le tendenze del 2026, con l’estetica Glamoratti che si afferma come protagonista. Le mode attuali preferiscono uno stile vistoso e appariscente, lasciando da parte la semplicità. Alla vigilia del nuovo anno, si nota una preferenza per look audaci e decorativi, che sembrano voler rompere con le tendenze minimaliste del passato recente.

No, non è ancora giunto il tempo del ritorno all’essenzialità. Allo scoccar del nuovo anno è parso chiaro: è definitivamente arrivato il momento di fare le cose in grande, come se finora avesse regnato il quiet luxury, d’altra parte. E, in materia di eccessi, quale epoca potrebbe incarnarli meglio degli anni Ottanta? Guardando alla storia della moda, nell’immaginario collettivo i mitici Eighties sono identificabili in quel mix ben poco calibrato di eccentricità, volumi esasperati e colori audaci, cristallizzati in spalline imbottite, logomania, finiture laccate e nuances neon. Erano anni in cui vigeva un certo ottimismo, in cui impazzava il consumismo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gli anni Ottanta dettano ancora tendenza: tutto sull’estetica Glamoratti che sta spopolando nel 2026

Articoli correlati

Dimentica tutto quello che sai sui capispalla. La giacca-ossessione del 2026 è a collo alto e sta già spopolandoC’è qualcosa di intrinsecamente magnetico in una silhouette che decide di nascondere invece di svelare.

Le multiprese tradizionali? Da buttare subito: l’alternativa che sta spopolando ovunqueC’è un’alternativa alle note multiprese, pericolose e non adatte alle case standard, che sta velocemente prendendo piede nelle case italiane.

Approfondimenti e contenuti su Gli anni Ottanta dettano ancora...

Monza, Gli Anni OttantaSono infatti gli anni Ottanta che determinano il boom dell arte contemporanea anche presso fasce di pubblico prima impensabili, e questo fatto innesca lo sviluppo rapidissimo del mercato, con un nuovo ... tgcom24.mediaset.it

Gli Anni Ottanta, contrasti e coincidenze, di Enrico DeaglioA volte invidio Enrico Deaglio, che come un monaco allo scrittoio compila il suo decennale e forse si fa silenzio attorno. E’ arrivato agli anni Ottanta, il terzo e penultimo volume del programma, ... ilfoglio.it