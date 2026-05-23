Il Trentino si tinge di Orienteering | 3TreO e 5 Days Italy in arrivo a Madonna di Campiglio

A Madonna di Campiglio si terrà dal 26 al 28 giugno la 3TreO, una competizione di corsa orientamento che coinvolgerà più di 300 atleti provenienti da vari paesi europei. La manifestazione si svolgerà nell’ambito di un evento più ampio, il 5 Days Italy, dedicato a questa disciplina. La località trentina si prepara ad accogliere gli atleti e il pubblico per tre giorni di gare e attività legate all’orienteering.

Madonna di Campiglio si prepara a vivere tre giorni di pura adrenalina. Dal 26 al 28 giugno, la località trentina sarà infatti protagonista della 3TreO, la nuova manifestazione di corsa orientamento che riunirà oltre 300 atleti da tutta Europa. La competizione è nata dalla collaborazione tra SSD. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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