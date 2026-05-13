Cesena, 13 maggio 2026 – Dopo aver esaminato i nuovi elementi emersi e le informazioni relative all’eventuale coinvolgimento della camorra, il pubblico ministero ha deciso di archiviare l’inchiesta sulla squalifica di Marco Pantani a Madonna di Campiglio. La decisione è stata comunicata oggi, dopo aver valutato le prove raccolte durante le indagini condotte negli ultimi mesi. La vicenda riguarda il celebre ciclista e l’episodio che lo portò all’esclusione dalla corsa.

Cesena, 13 maggio 2026 – Nonostante nuovi elementi investigativi e l'ombra della camorra, la Procura di Trento ha richiesto l’archiviazione (ora deciderà il giudice) per l'indagine sulla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso legata all'esclusione di Marco Pantani dal Giro d'Italia del 1999. I fatti di Madonna di Campiglio, ripresi grazie a una segnalazione della Commissione Antimafia, non avranno una risposta definitiva "oltre le verità ufficiali" a causa del lungo tempo trascorso e della scomparsa di protagonisti chiave. La magistratura di Trento ha lavorato per fare luce sulla complessa vicenda umana e sportiva di Pantani, pur sapendo che i reati presunti erano prescritti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Pantani e l’esclusione a Madonna di Campiglio, il pm: “Archiviate l’inchiesta”

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