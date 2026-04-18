Il capo perfetto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Rai 3 alle 21:20 viene trasmesso il film spagnolo del 2021 intitolato “Il capo perfetto”, diretto e scritto da Fernando León de Aranoa. La pellicola, nota anche come “El buen patrón”, ruota attorno alle vicende di un manager che gestisce un’azienda e si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui la gestione del personale e le dinamiche lavorative. La trasmissione fa parte della programmazione serale del canale.

Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il capo perfetto (El buen patrón), film spagnolo del 2021 scritto e diretto da Fernando León de Aranoa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Julio Blanco, carismatico proprietario di un’azienda produttrice di bilance industriali nella provincia spagnola, attende l’imminente visita di una commissione che deciderà il destino dei finanziamenti pubblici e il conferimento di un premio per l’eccellenza aziendale. Tutto dovrà essere perfetto e tutto sembra cospirare contro di lui. Lottando contro il tempo, Blanco cerca di risolvere i problemi dei suoi dipendenti onde risolvere quelli dell’azienda, superando ogni limite e dando vita a una serie di eventi inaspettati ed esplosivi, dalle conseguenze imprevedibili.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il capo perfetto: tutto quello che c’è da sapere sul film Spice Mania : Le retour qui déclenche une hystérie planétaire ! Notizie correlate Gloria – Il ritorno: tutto quello che c’è da sapere sul filmGloria – Il ritorno: trama, cast, quante puntate e streaming del film Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Gloria –... Transformers – Il risveglio: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers – Il risveglio, film del 2023 diretto da Steven Caple Jr.