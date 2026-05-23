Il presidente del Galatasaray | Il Napoli per venderci Osimhen chiamò UniCredit Una cosa mai vista

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Galatasaray ha rivelato che il Napoli ha contattato UniCredit per vendere Osimhen, una pratica inusuale nel calcio. La comunicazione tra il club e l’istituto di credito sarebbe avvenuta prima della trattativa ufficiale. Nessun dettaglio sui tempi o sui numeri coinvolti, ma si tratta di una procedura insolita per un trasferimento di un giocatore. La dichiarazione è stata fatta durante un’intervista pubblica.

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Il presidente del Galatasaray ha raccontato i retroscena del trasferimento di Osimhen, con il Napoli che ha chiesto una garanzia: "È la prima volta che vedo una cosa del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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