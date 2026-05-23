Il presidente del Galatasaray | Il Napoli per venderci Osimhen chiamò UniCredit Una cosa mai vista

Il presidente del Galatasaray ha rivelato che il Napoli ha contattato UniCredit per vendere Osimhen, una pratica inusuale nel calcio. La comunicazione tra il club e l’istituto di credito sarebbe avvenuta prima della trattativa ufficiale. Nessun dettaglio sui tempi o sui numeri coinvolti, ma si tratta di una procedura insolita per un trasferimento di un giocatore. La dichiarazione è stata fatta durante un’intervista pubblica.

Il presidente del Galatasaray ha raccontato i retroscena del trasferimento di Osimhen, con il Napoli che ha chiesto una garanzia: "È la prima volta che vedo una cosa del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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JUVE-GALATASARAY: la rete di OSIMHEN GELA LO STADIUM, 3-1

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