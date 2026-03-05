Il presidente del Galatasaray ha chiarito la posizione sulla clausola di rescissione di Victor Osimhen, con particolare attenzione alle possibilità di trasferimento. La Juventus non ha ancora preso decisioni ufficiali riguardo al giocatore, mentre il club turco mantiene alta l’attenzione sulla situazione. Osimhen resta al centro dei discorsi di mercato del club, che ha confermato l’interesse per il suo ingaggio.

Osimhen verso l'addio? Il presidente del Galatasaray fa chiarezza sulla clausola: Juventus gelata!

Osimhen Juventus, il presidente del Galatasaray fa il punto sul futuro del bomber nigeriano. Cosa sta succedendoOsimhen Juventus, il presidente del Galatasaray fa il punto sul futuro del bomber nigeriano.

