Il pareggio di Firenze chiude la stagione dell’Atalanta La lezione? Gasperini era il vero valore aggiunto
L’Atalanta ha concluso il campionato con un pareggio 1-1 contro la Fiorentina. La partita non aveva implicazioni di classifica per entrambe le squadre, con la Dea già qualificata alla prossima Conference e la Viola salva dopo un torneo difficile. La gara si è disputata senza grandi emozioni e si è conclusa con un risultato equo. La stagione si è chiusa senza ulteriori obiettivi in gioco per le due squadre.
L’Atalanta chiude il suo campionato con un pareggio per 1-1 a Firenze. Era un match che nulla aveva da dire per entrambe le squadre, con la Dea già qualificata per la prossima Conference e la Viola salva dopo un tormentato torneo. Ne è uscito un match che i nostri hanno rischiato di perdere nonostante un costante dominio. Nei primi 20 minuti la formazione nerazzurra ha tirato in porta 6 volte esaltando Christensen che risulterà il migliore in campo. Nell’unica azione, in contropiede, l’ex Piccoli porta però in vantaggio i suoi, grazie anche alla complicità di una papera di Sportiello. L’emblema di una stagione che è partita malissimo e che Palladino è riuscito a raddrizzare, senza però raggiungere quanto sperato dai tifosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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