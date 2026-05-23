Il Papa tra le vittime della Terra dei fuochi il grido di Angela | Ho perso mia figlia e mio marito al pontefice ho chiesto speranza

Il Papa si è recato ad Acerra, incontrando alcune vittime della Terra dei Fuochi, tra cui Angela, che ha perso la figlia e il marito. Durante l'incontro nel Duomo, il Pontefice ha ascoltato le testimonianze e ha toccato le teste di alcuni ragazzini, tra cui Miriam, sopravvissuta a un tumore raro. Angela ha chiesto al Papa di portare speranza.

Acerra, 23 maggio 2026 – Nel Duomo di Acerra il Papa accarezza le teste dei ragazzini. Tra loro c’è Miriam, sopravvissuta a un tumore rarissimo. Accanto ai suoi genitori ci sono quelli di bambini e giovani che non ce l’hanno fatta. Come Maria Venturato, morta a 25 anni. Sono le vittime dell’ inquinamento, che qui tocca i livelli più alti d’Italia. Il vescovo di Acerra li ha appena chiamate per nome tutte, o perlomeno le ultime che si ricordano. I familiari consegnano al Pontefice lettere, libri per raccontare il lutto, la rabbia, un decalogo con 10 proposte per la Terra dei fuochi, quel territorio disgraziato tra Caserta e Napoli, dove la massiccia presenza di rifiuti tossici interrati dalla criminalità organizzata è correlato a un’incidenza elevata di malattie oncologiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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