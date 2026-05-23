Il nuovo femminismo? Si chiama Femosfera algoritmo del risentimento che spopola sui social
Sul web si diffonde il termine «Femosfera», un algoritmo che alimenta il risentimento tra le donne. La piattaforma si sviluppa come uno spazio di discussione online, spesso caratterizzato da commenti e contenuti che promuovono sentimenti di frustrazione e ostilità. Questa dinamica si inserisce in un contesto più ampio, che ha visto in passato la nascita di movimenti come gli incel, gruppi che promuovono una visione tossica della mascolinità e che hanno influenzato anche le discussioni sui social.
In principio furono gli incel. Guru della seduzione e predicatori online di una mascolinità tossica (la ribattezzata “manosfera”) capaci di trasformare il fallimento sentimentale in ideologia. Oggi arriva l’altra metà dello specchio (e dell’algoritmo): quello declinato al femminile. Ed ecco la “femosfera”, universo digitale di creatrici, coach e comunità che intercetta la disillusione di una parte delle donne verso il femminismo più in voga adesso e verso le promesse mancate della modernità sentimentale. Molto seguite sui social, le sacerdotesse di questo pensiero hanno gioco facile nel nostro Occidente contemporaneo – Italia compresa – nel puntare il dito contro il modo in cui si è donna, considerato troppo subalterno e poco manipolatorio. 🔗 Leggi su Panorama.it
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