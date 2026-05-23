Sul web si diffonde il termine «Femosfera», un algoritmo che alimenta il risentimento tra le donne. La piattaforma si sviluppa come uno spazio di discussione online, spesso caratterizzato da commenti e contenuti che promuovono sentimenti di frustrazione e ostilità. Questa dinamica si inserisce in un contesto più ampio, che ha visto in passato la nascita di movimenti come gli incel, gruppi che promuovono una visione tossica della mascolinità e che hanno influenzato anche le discussioni sui social.

In principio furono gli incel. Guru della seduzione e predicatori online di una mascolinità tossica (la ribattezzata “manosfera”) capaci di trasformare il fallimento sentimentale in ideologia. Oggi arriva l’altra metà dello specchio (e dell’algoritmo): quello declinato al femminile. Ed ecco la “femosfera”, universo digitale di creatrici, coach e comunità che intercetta la disillusione di una parte delle donne verso il femminismo più in voga adesso e verso le promesse mancate della modernità sentimentale. Molto seguite sui social, le sacerdotesse di questo pensiero hanno gioco facile nel nostro Occidente contemporaneo – Italia compresa – nel puntare il dito contro il modo in cui si è donna, considerato troppo subalterno e poco manipolatorio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il nuovo femminismo? Si chiama «Femosfera», algoritmo del risentimento che spopola sui social

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